У меня от тебя голова болит: сидячая работа вызывает мигрень

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Ученые выявили связь между малоподвижным образом жизни и возникновением головной боли. От такого недуга чаще всего страдают офисные работники, домохозяйки и пенсионеры.

Специалисты заметили, что если в течение дня приходится непрерывно сидеть более двух часов, это уже можно считать сидячим образом жизни. В такой малоподвижности нет никаких плюсов.

Дело в особенностях организма. Если человек постоянно сидит или лежит, в организме развиваются застойные явления, появляются спазмы сосудов и мышц. Во время сидячей работы больше всего страдает шейный отдел позвоночника: на него приходится огромная статическая нагрузка, что способствует развитию остеохондроза.

Остеохондроз называют офисной болезнью. По статистике этим недугом страдает около 80% населения мира. При остеохондрозе межпозвоночные диски надавливают на корешки спинномозговых нервов, которые воспаляются и способствуют повышению внутричерепного давления. Отсюда и развиваются головные боли.

Еще один вредный результат малоподвижного образа жизни – спазм или расширение сосудов, способные вызвать мигрень. Такая головная боль может со временем приобрести хроническую форму.

Сегодня невозможно вести такую же активную жизнь, какую вели предки современного человека. Нет необходимости самостоятельно добывать еду охотой или много ходить пешком. Сейчас рабочий день у большинства людей проходит у компьютера. Поэтому особенно важно следить за здоровьем позвоночника и сосудов.

Чтобы минимизировать вред сидячей работы, специалисты советуют в свободное время заниматься спортом, плаванием, бегом или танцами. Во время рабочего дня стараться периодически вставать и прогуливаться или делать небольшую разминку. И конечно, не нужно пренебрегать утренней зарядкой. Физическая нагрузка в начале дня не только поможет избежать появления головных болей, но и зарядит бодростью на весь день.