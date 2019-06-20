Пищевая сода улучшает состояние кожи лица - косметолог

Сегодня, 05:40

Ряд советов от косметологов по улучшению натуральной красоты, помогут женщинам выглядеть красиво и без макияжа.

Хоть макияж и является неотъемлемой частью культуры внешнего вида, но всё же необходимо, чтобы кожа время от времени отдыхала. Косметологами был составлен ряд советов, которые помогут коже лица выглядеть свежее и лучше без применения косметических средств.

1. Необходимо умывать лицо каждый день перед сном. Если женщина часто наносит макияж, важно, чтобы она должным образом ухаживала за кожей лица. Нужно обязательно удалять остатки макияжа специальными очищающими средствами.

2. Коже необходимо питание. Перед сном можно можете прикладывать пакеты со льдом, чтобы тонизировать кожу. После очистки желательно наносить питательный крем, подходящий по возрасту. Раз в неделю обязательно наносить маску из натуральной глины.

3. Питание необходимо не только коже, но и ресницам с бровями. Забота о своих ресницах и бровях с помощью миндального масла сохранит их естественный здоровый блеск.

4. Обязательно пить как можно больше воды. Если человек пьёт воду, в которой его тело нуждается ежедневно, уже на следующий день будет заметен результат. Таким образом, многие «болезненные» участки кожи начнут исчезать на глазах. Буквально «вжух» и красотка!

5. Периодически чистить лицо пищевой содой. Каждый раз, принимая душ, необходимо брать с собой немного соды, смачивать её и наносить на лицо. Так кожа станет очень мягкой, а прыщи просто исчезнут. Разница будет заметна буквально после первого же применения, так как сода улучшает состояние кожи лица.