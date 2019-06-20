Засуха. Кофе на голодный желудок приводит к проблемам с почками

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Врачи доказали, что утренний кофе является причиной обезвоживания.

Врачи доказали, что утренний кофе является причиной обезвоживания.

Большинство людей на планете в качестве утреннего аперитива предпочитают выпивать чашечку кофе на голодный желудок. Однако мало кому известно, что врачи настоятельно рекомендуют этого не делать, так как это наносит существенный вред большинству жизненно важных органов.

Доктор Адам Симон заявил, что кофе, выпитый на голодный желудок может вызвать обезвоживание, которое вряд ли пойдёт на пользу человеческому организму. Даже одна самая маленькая чашечка может привести к тому, что количество жидкости в организме перестанет увеличиваться, что в свою очередь непременно приведёт к обезвоживанию. Врачи рекомендуют выпивать хотя бы один стакан воды перед тем, как пить кофе.

Признаком недостатка воды в организме может стать ощущение засухи во рту и непреодолимое чувство жажды.

Дело в том, что кофеиносодержащие напитки имеют мочегонный эффект, что увеличивает отток жидкости из организма. Кофе, помимо всего прочего оказывает влияние на электролитический баланс организма. При нарушении этого баланса могут возникнуть необратимые патологические изменения внутренних органов. Обезвоживание организма напрямую влияет на сердечно-сосудистую систему, головной мозг и почки.

1/10 доля кофеина из человеческого организма выводится почти непереработанной. Примечательным является то, что именно почечная структура ответственна за переработку кофеина. Диуриез – это следствие постоянного употребления кофе, которое приводит к повышенной потере жидкости организмом.