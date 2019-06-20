Только 33% со здоровой потенцией: Названы «проблемные» группы крови, влияющие на «мужскую силу»

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Сюда относятся все с положительным и отрицательным резус-фактором 2-4 групп крови.

Медики провели исследование с участием 350 человек с целью определить, какие факторы плохо воздействуют на потенцию. Традиционно причиной ухудшения «мужской силы» считают неправильное питание, малоподвижный образ жизни и сердечно-сосудистые болезни. Эксперимент показал, что на потенцию влияет в том числе группа крови. Раньше об этом умалчивалось. Исследованием выявлено, обладатели первой группы сталкиваются с эректильной дисфункцией в четыре раза реже остальных и к этой категории относятся только 33% россиян. Получается, лишь треть представителей сильной стати в РФ обладает здоровой потенцией. «Проблемные» группы крови: вторая, третья и четвертая названы факторами, плохо влияющими на «мужскую силу».

Согласно статистике врачей, проблемы с потенцией чаще всего возникают у представителей сильного пола старше 40 лет. Как правило, они свидетельствуют, что мужской организм работает неправильно. К ослаблению потенции могут привести гипертония и сахарный диабет. Урологические инфекции, приём препаратов, снижающих артериальное давление тоже приводят к такому эффекту.

Ради уменьшения риска развития эректильной дисфункции врачи рекомендуют россиянам чаще наведываться в спортзалы. Физическая активность положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему человека, а последняя отвечает за здоровую потенцию. Молодым людям необходимо не забывать о контрацепции, при занятии сексом с малознакомыми девушками, поскольку урологические инфекции, передающиеся половым путём, могут плохо сказаться на «мужской силе».