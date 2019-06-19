Из старухи в 20-летнюю красотку: Огуречная диета омолаживает лицо девушек

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Этот овощ способствует похудению и улучшению внешнего вида за счёт полезных веществ.

Особенности огурца позволили использовать его в медицине в качестве «таблеток молодости». Эксперты в области питания придумали специальную диету. Её основным элементом являются огурцы. Во время диеты желательно сократить употребление свинины, жира и углеводов, чтобы достичь максимального эффекта при желании похудеть и улучшить состояние кожи. Допускается есть мясо курицы и яйца для пополнения организма протеинами. Как показывает практика, огуречная диета омолаживает лицо девушек. Для этого требуется сделать естественную маску, равномерно распределив дольки растения на щеках, у глаз, вокруг носа, и подождать в течение 15 минут. Смывать смесь с лица лучше проточной водой.

После огуречных масок неплохо воспользоваться питательным кремом, особенно пожилым женщинам. При чрезмерной жирности кожи следует взять стакан огуречного сока и два белка яиц, взбить ингредиенты и пропорционально распределить смесь по лицу. С помощью данного рецепта можно избавиться от жирного блеска кожи.

Огуречная диета способна творить чудеса и сделать из старухи 20-летнюю красотку. Омолаживающий эффект возникает, поскольку овощ богат витаминами и микроэлементами. Огуречной диеты желательно придерживаться на протяжении двух недель. За это время организм избавиться от шлаков и наполнится полезными веществами. На диете нужно снизить количество калорий в пище до 800. Обеспечить организм таким количеством энергии позволят 6 огурцов, два яйца и стакан творога. Разрешается включать в рацион другие овощи. Витамины A, D, E и K, которым богаты огурцы, положительно воздействуют на мозг и нервную систему.