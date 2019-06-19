Сегодня, 16:27

Витамины группы В, марганец, медь, магний и витамин К летом не стоит искать, если есть вишня.

Черешня (вишня)– это маленькие ягоды с косточкой, которые бывают разных цветов и вкусов. Существуют две основные категории - кислая и сладкая вишня или Prunus cerasus L. и Prunus avium L. соответственно. Их цвета могут варьироваться от жёлтого до глубокого чёрно-красного. Все сорта очень питательны и содержат много клетчатки, витаминов и минералов. Эти питательные вещества, особенно клетчатка, витамин С и калий, во многом полезны для здоровья. Покупая черешню часто трудно остановится поедая её в одиночку, но теперь есть 7 причин съесть самому тазик черешни и не краснеть. Первое это наличие витамина С и калия. Он необходим для поддержания иммунной системы и здоровья кожи, а калий необходим для сокращения мышц, функционирования нервной системы, регуляции кровяного давления и многих других критических процессов в организме.

Вишня также является хорошим источником клетчатки, которая помогает поддерживать пищеварительную систему здоровой, питая полезные кишечные бактерии и обеспечивая регулярность кишечника. Эксперты настаивают, что черешня может повысить восстановление упражнений. Исследования показывают, что противовоспалительные и антиоксидантные соединения в вишне могут помочь уменьшить мышечную боль, повреждения и воспаление, вызванные физической нагрузкой. Кислая вишня и ее сок, кажется, более эффективны, чем сладкие сорта, хотя оба могут помочь спортсменам.

Также вишня и черешня будут полезны сердечникам. Увеличение потребления питательных веществ, таких как вишня, - это вкусный способ защитить ваше сердце, говорят кардиологи. Многие исследования показывают, что диета, богатая фруктами, связана с уменьшением риска сердечных заболеваний (12 доверенных источников). Вишня особенно полезна в этом отношении, поскольку она богата питательными веществами и соединениями, которые, как известно, способствуют здоровью сердца, включая калий.

Также эта вкусная ягода способна улучшить симптомы артрита и подагры. Многие исследования показывают, что вишня помогает подавлять «окислительный» стресс и уменьшает воспаление, подавляя воспалительные белки, которые могут помочь уменьшить симптомы, связанные с артритом. И последнее преимущество черешни – положительное влияние на сон. Содержание в черешне мелатонина, необходимого для сна, уже подтверждено лабораторно. Таким образом, теперь есть явные 7 причин съесть самому тазик черешни и не краснеть.