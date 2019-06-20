Прыщавое лицо портит свидания? Эксперты рассказали, как эффективно ухаживать за кожей

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Не подходящая косметика приводит к химическим ожогам и аллергии. При правильном уходе прыщи давить не придётся.

Каждый человек хотя бы раз сталкивался с неприятной ситуацией, когда прыщавое лицо портит свидания: приходится либо отказываться от встречи, либо постоянно испытывать дискомфорт по поводу того, что ты выглядишь не идеально. Проблема связана с тем, что каждому типу кожи нужен свой подход. Эксперты рассказали, как эффективно ухаживать за кожей.

Стоит отметить, что существуют нормальный, сухой, жирный и комбинационный типы. Они различны между собой, и необходимы разные средства ухода. Например, людям с сухой кожей необходимо уделять большое внимание защите от ультрафиолетовых лучей и использовать мягкие очищающие средства: отказаться от агрессивных гелей и пенок.

Что касается жирной кожи, то её обладателям необходимо использовать противовоспалительные средства и тоники после умывания, чтобы убрать остаток сала с лица. Согласно данным экспертов, жирность у всех разная, поэтому интервал между процедурами надо рассчитывать по себе. Они также советуют каждый раз при посещении ванны мыть лицо: это препятствует закупориванию пор.

Также стоит не забывать о том, что существует комбинированная кожа: к жирным участкам относятся лоб, нос и подбородок. При наличии проблемы наиболее полезным будет подобрать средства для жирных и сухих участков. Для засаленных подойдут успокаивающие крема и ночные маски.

Стоит отметить, что многие из нас сталкиваются с последствиями неправильного ухода за кожей, наивно полагая, что любое средство универсально. Часто халатное отношение к выбору косметических средств становится причиной распространения инфекций, появления ожогов и аллергии. Если самостоятельно подобрать сложно, то следует обратиться к косметологу.

Также эксперты дают совет, чтобы избавиться от чёрных точек на лице. Для этого необходимо прибегнуть к пилингу, чистке ультразвуком или фототерапии. Самым дешёвым методом является пилинг, но из-за механического воздействия может несколько повредить кожу, при фототерапии, которая является дорогим удовольствием, повреждений нет, и чистой кожа остаётся длительное время.