Как остановить выпадение волос? Эксперты дали советы по питанию

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Для начала они рекомендуют выявить причины, поскольку это может быть гормональный сбой, дефицит питательных микроэлементов или снижение иммунитета.

Выпадение волос у женщин является очень обсуждаемой проблемой. По данным Американской академии дерматологии, до 40% женщин испытывают видимое выпадение волос в возрасте от 35 до 40 лет.

Причины могут быть разные, среди них: гормональный сбой, дефицит питательных микроэлементов, снижение иммунитета и окружающая среда. Об этом рассказала американский врач-эндокринолог Магдалена Вшелаки. Как же остановить выпадение? Магдалена и другие эксперты дали советы по питанию и рассказали, как справиться с ненавистной проблемой многих женщин.

Доктор медицинских наук Таз Бхатия говорит, что потеря волос может происходить при менопаузе, беременности, травме или стрессе. Это решаемая проблема, которая вызвана сбоем в гормональной системе, достаточно обратиться к эндокринологу, сдать анализы и выяснить каких витаминов или гормонов не хватает. Среди них могут быть витамин B12, В7, железо, цинк и незаменимые жирные кислоты. Добавив их в рацион, в большинстве случаев проблему как рукой снимет.

Авива Ромм автор книги «Революция щитовидной железы надпочечников» уверяет, что проблема выпадения волос часто связана с высоким уровнем мужского гормона тестостерона. Все специалисты рекомендуют для выяснения причин обратиться к медикам и сдать анализы.

Если этот вариант не подходит и женщина не хочет, или временно не может сдать анализы, то можно уже сейчас изменить принципы питания и добавить продукты, которые помогают справиться с выпадением волос.

В рационе необходимо добавить постное мясо, бобы, чечевицу, сезонные овощи и фрукты, печень. Авива Ромм также рекомендует попробовать безглютеновую диету. «Глютен может быть скрытой причиной дисбаланса гормонов, объясняет она, поэтому постарайтесь не употреблять глютен в течение трех месяцев и посмотрите, поможет ли это».

Кроме того, Ромм предлагает принимать омега-3, поливитамины и минеральные добавки с биотином. Если стресс является проблемой выпадения волос, она также советует рассмотреть B-комплекс, магний и смесь адаптогена.