Анти-женские продукты. Учёные рассказали о влиянии углеводов на организм

Сегодня, 03:12

Плохое настроение, отсутствие либидо, целлюлит и прыщи – всё это провоцирует неправильно подобранный рацион.

Угрозу для здоровья тела психики могут провоцировать привычные для нас, на первый взгляд, продукты. Но если разобраться в сути, то проблемы с настроением, сексуальным желанием, качеством тела и кожи таятся в неправильном рационе питания, а именно в повышенном потреблении быстрых углеводов. А как известно, быстрые углеводы характерны тем, что при попадании в организм они провоцируют быстрый выброс сахара, не обеспечивая при этом сытость, в отличии от медленных углеводов.

Диетологи во главе с учёными пришли к выводу о том, что при снижении употребления определённых продуктов можно избежать вышеперечисленных проблем. Специалисты составили список продуктов, которые не желательны для прекрасной половины человечества.

Первым продуктом, который необходимо убрать женщине из рациона, стал жаренный картофель, который является прямым провокатором тяжести в желудке, и, как следствие, плохого настроения. Большое количество масла, используемое при обжарке, очень сильно нарушает работу желудка и выводит его из строя.

Вторым анти-женским продуктом стал белый хлеб и сдобная выпечка, имеющая в своём составе более 70 грамм быстро усваиваемых углеводов на 100 грамм продукта. Частое потребление мучного провоцирует возникновение целлюлита, а также кожных высыпаний в виде прыщей и угревой сыпи.

Третьим и самым углеводным продуктом является сахар, который встречается в огромных количествах в молочном шоколаде, конфетах, зефире, пломбире и сгущёнке. Наличие этих продуктов в рационе женщины автоматически притупляют либидо, ухудшая сексуальные отношения с партнёром из-за большого содержания быстрых углеводов, дающих быстрый выброс глюкозы в кровь.

Не стоит полностью отказывать себе от любимых продуктов, а достаточно лишь заменить на более полезные: картофель на гриле или в духовке по-деревенски, хлебцы и домашняя выпечка из овсяной и рисовой муки, а также горький шоколад, мед и сухофрукты.