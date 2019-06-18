Худей с мясом и жиром: Эта диета поможет даже в запущенных случаях

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На ней можно сбросить лишние килограммы, не отказываясь от бабушкиных пирожков, свинины и бургеров.

Любителей лёгких путей придётся огорчить, поскольку для получения положительных результатов в борьбе с избыточной массой тела придётся пахать в тренажёрном зале. Существует диета, даже специальный комплекс, который поможет людям с ожирением в самых запущенных случаях. Эксперты в области питания говорят, что эффективных таблеток для похудения, которые не портят здоровье, просто не существует. Зато есть проверенная методика, которую в России называют «худей с мясом и жиром». Суть её заключается в том, что человек на диете просто обязан тратить больше калорий во время физических упражнений, чем потреблять их с пищей.

Отказываться от любимых лакомств не следует. Просто каждое вкусное блюдо придётся отрабатывать в тренажёрном зале. Сейчас на упаковке с продуктами указывается, сколько они содержат жиров, белков и углеводов. В интернете можно без труда найти таблицы калорийности пищи. Вооружившись калькулятором и школьными знаниями математики высчитывается дневной расход энергии определенным человеком.

Как правило, данный показатель зависит от возраста, работы и образа жизни. Людям физического труда допускается употреблять больше пищи, нежели интеллектуального. На основе этой информации составляется таблица расхода энергии и поступления калорий с пищей. Во время диеты нужно обязательно её придерживаться. Ничего страшного, если возникла незапланированная вечеринка с множеством соблазнов в виде жареных рябчиков, тунца и прочей снеди. В этом случае на следующий день нужно навёрстывать упущенное, то есть идти в тренажерный зал и пахать до седьмого пота.

Диета «худей с мясом и жиром» занимает времени больше или меньше в зависимости от количества лишнего веса. Например, если человеку требуется сбросить 5 килограммов, то желательно создать дефицит в размере 500 калорий в сутки. Для этого нужно расходовать энергию интенсивнее, нежели восполнять с пищей. При создании дефицита в 500 калорий 5 килограммов жира можно сбросить примерно за 2,5 месяца. Данная диета работает абсолютно для всех. Она никогда не даёт сбоев, если чётко придерживаться разработанного плана.

Практика показывает, что в большинстве случае сидящие на диете «худей с мясом и жиром» одну неделю и больше предпочитают ограничивать себя в питании, чем перетягивать тонны железа в спортзале или наматывать километраж в местном парке.