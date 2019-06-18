Facebook заменит врача? Учёные назвали неожиданную пользу постов в соцсетях

Диабет, депрессию и тревогу теперь легче просто определить по словам, выражениям и даже картинкам в Сети, утверждают исследователи.
Группа исследователей доказала, что современные методы активности в Интернете, как соцсети, способны не только «садить « зрение, но и помогать. Учёные назвали неожиданную пользу постов в соцсетях, намекая, что в ближайшем будущем Facebook заменит врача. Исследователи проанализировали 949 530 обновлений статуса Facebook 999 пациентов, содержащих около 20 миллионов слов, и выяснили, что все 21 изученное состояние здоровья можно предсказать на основе языка, используемого для постов в соцсетях. Сообщения Facebook могут использоваться для прогнозирования диабета и состояний психического здоровья, таких как депрессия, беспокойство и психоз, согласно новому исследованию. Примечательно, что результаты показывают, что 10 состояний здоровья лучше прогнозировались только на языке Facebook, чем стандартные демографические факторы, такие как возраст, пол и раса.
Например, злоупотребление алкоголем было отмечено темой, в которой упоминались напиток, пьяный и бутылка. Вопросы или слова, которые выражали враждебность, такие как глупость и некоторые ругательства, служили индикаторами злоупотребления наркотиками и психозов.
Таким образом, учёные назвали неожиданную пользу постов в соцсетях.