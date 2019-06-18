Facebook заменит врача? Учёные назвали неожиданную пользу постов в соцсетях

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Диабет, депрессию и тревогу теперь легче просто определить по словам, выражениям и даже картинкам в Сети, утверждают исследователи.

Группа исследователей доказала, что современные методы активности в Интернете, как соцсети, способны не только «садить « зрение, но и помогать. Учёные назвали неожиданную пользу постов в соцсетях, намекая, что в ближайшем будущем Facebook заменит врача. Исследователи проанализировали 949 530 обновлений статуса Facebook 999 пациентов, содержащих около 20 миллионов слов, и выяснили, что все 21 изученное состояние здоровья можно предсказать на основе языка, используемого для постов в соцсетях. Сообщения Facebook могут использоваться для прогнозирования диабета и состояний психического здоровья, таких как депрессия, беспокойство и психоз, согласно новому исследованию. Примечательно, что результаты показывают, что 10 состояний здоровья лучше прогнозировались только на языке Facebook, чем стандартные демографические факторы, такие как возраст, пол и раса.

«Более двух миллиардов человек регулярно делятся информацией о своей повседневной жизни в социальных сетях, часто показывая, кто они такие, в том числе их чувства, личность, демография и поведение населения. Поскольку такой контент постоянно создается вне контекста систем здравоохранения и клинических исследований, он может выявить маркеры заболеваний в повседневной жизни пациентов, которые в противном случае невидимы для клиницистов и медицинских исследователей», - сообщает исследователь. «В том, что мы считаем первым отчётом, связывающим данные электронных медицинских карт с данными социальных сетей от соглашающихся пациентов, мы определили, что обновления статуса пациентов в Facebook могут предсказать многие состояния здоровья, предлагая возможности использовать данные социальных сетей для определения начала или обострения заболевания и проводить медико-санитарные мероприятия в социальных сетях».

Например, злоупотребление алкоголем было отмечено темой, в которой упоминались напиток, пьяный и бутылка. Вопросы или слова, которые выражали враждебность, такие как глупость и некоторые ругательства, служили индикаторами злоупотребления наркотиками и психозов.

«Темы, наиболее связанные с депрессией, предполагают соматизацию (например, желудок, голову, боль) и эмоциональный стресс (например, боль, плач, слезы)», - говорится в документе.

Таким образом, учёные назвали неожиданную пользу постов в соцсетях.