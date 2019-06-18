Наркологи бьют тревогу: Алкоголь в жару опасен

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В жаркое время года от употребление алкоголя можно получить тепловой удар.

По мнению многих людей употребление прохладительных алкогольных напитков очень тонизирует и охлаждает. Данную мысль опровергли наркологи, которые бьют тревогу и просят не употреблять любые напитки, в которых содержится спирт. Доктора подчеркивают, что мохито, джин-тоник или любой другой коктейль не несет прохлады. Конечно же, в первое время будет чувствоваться легкость и свежесть, но после, по словам медиков, чувство духоты будет ощущаться в несколько раз сильнее.

Более того, велика вероятность получения теплового удара, ведь после выпитого коктейля в организме человека изменяется тонус сосудов и тем самым нарушается терморегуляция. Также в состоянии алкогольного опьянения человеку становится трудно понимать сигналы тела, тем самым увеличивается риск получения солнечного удара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что алкоголь в жару весьма опасен.

Врачи рекомендуют отдать предпочтение именно воде, она отлично насыщает энергией и утоляет жажду. Они добавляют, что алкоголь очень вреден для здоровья, об этом всегда стоит помнить.

Также медики добавили, что в жаркую погоду не всегда полезно использовать кондиционеры. Выходя из прохладного помещения в очень теплое, а иногда даже горячее происходит скачек температур. Это может привести к спазму сосудов и к некоторым респираторным болезням.