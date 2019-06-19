Чернобыль – смерть с отсрочкой: Врачи зафиксировали эпидемию рака в России

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30 лет спустя радиация злополучной АЭС дала о себе знать вспышками онкологии в большинстве регионов РФ.

Врачи бьют тревогу. Согласно данным Министерства здравоохранения РФ в стране зафиксировали эпидемию рака. Всплески онкологических заболеваний наблюдаются почти во всех городах страны. Медики связывают их с аварией на Чернобыльской АЭС. Самая тревожная картина зафиксирована в Курской области. На каждые 100 тысяч жителей приходится 3331 больных раком. Не намного лучше обстоят дела в Мордовии, где на 100 тысяч человек — 3292 онкобольных. Мордовию догоняют Калужская и Псковская области, Краснодарский край. Болезнь поразила 3110 жителей из каждых 100 тысяч.

Медики считают, что внезапная эпидемия рака связана с аварией на Чернобыльской АЭС. Чернобыль как многолетнее явление негативно сказался на состоянии здоровья людей. Ученые давно знают, что превышение допустимого уровня радиации — это смерть с отсрочкой. Сейчас подошло время периода полураспада радиоактивных элементов, для которого характерно интенсивное выделение радиации. Также стоит учитывать негативные последствия самой катастрофы.

Врачи не исключают, что некоторые онкобольные могли заболеть в первые дни, когда взорвался Чернобыль, и только сегодня болезнь проявилась. Онкологи-химиотерапевты отмечают, что наука шагнула далеко вперед, по сравнению в 1986 годом и сейчас определять рак могут на ранних стадиях, а раньше этого сделать было невозможно. Это также может искажать статистику, но в целом уже сейчас можно говорить о поражении раком примерно 3% россиян. Такое это Чернобыль до сих пор разносит по всем близлежащим странам, особенно тем, которые помогали тушить реактор и спасть людей.