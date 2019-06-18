Свалка токсичных отходов: Гипертония провоцирует «засорение» мозга и слабоумие

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Разрушение стенок сосудов задерживает шлаки и может привести к Альцгеймеру.

Гипертония провоцирует «засорение» мозга и слабоумие, выяснили ученые из США. Они отследили влияние здоровья кровеносных сосудов на скорость и эффективность процесса выведения токсинов из мозга и когнитивные функции человека. Оказалось, что высокое давление может влиять на качество работы мозга, так препятствует очищению клеток и на месте здоровых участков мозга образуется свалка токсичных отходов.

Из-за гипертонии кровеносные сосуды теряют эластичность, приобретая жесткость и хрупкость. Это замедляет выведение токсин. Они накапливаются и блокируют работу нейронов, которые отвечают за передачу информации между клетками. Это провоцирует появление и рост патологического белка Альцгеймера b-амилоид. Соответствующий доклад об увеличении желудочков, нарушении транспортировки жидкости и уменьшении объема мозга ученые представили в медицинском журнале Neuroscience.