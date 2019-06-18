На каникулы — в деревню: Сельская микрофлора снизит риск развития астмы у детей

Сегодня, 20:04

Отдых в деревни укрепляет иммунитет, дает возможность организму прийти в тонус, что поможет противостоять вирусным заболеваниям.

Медики рассказали, что с каждым годом детей, страдающих от астмы, становится все больше. Статистика показывает, что более 300 млн человек столкнулись с этим недугом. Специалисты из Финляндии выяснили, каким образом можно предотвратить заболевание. Учёные считают, что микрофлора деревни снизит риск развития астмы.

По мнению экспертов, организм человека способен приспособиться к разным условиям окружающего мира, даже к среде с опасными вирусами и бактериями. Учёные отметили, что городские жители начали терять способность к такой адаптации, поэтому их организм сильнее поддается различным аллергическим реакциям и астме. Эксперты считают, что снизить вероятность заболевания у детей можно, если на каникулы их отправлять в деревню. Сельская атмосфера имеет положительное влияние на подростковый организм: укрепляет иммунитет и восстанавливает внутренний баланс.

К такому выводу учёные пришли после тщательного изучения медицинских историй детей до 6 лет, которые живут в селе и городе. Исследование показало, что «дети асфальта» имеют ослабленный иммунитет, из-за чего организм не может противостоять серьезным заболеваниям.

Специалисты рассказали, что специалисты продолжают изучение заболевания. Они полагают, что анализ микрофлоры деревни поможет создать защитный механизм против астмы.