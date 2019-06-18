Серенький волчок откусит толстенький бочок: Названы действенные способы похудеть во сне

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В ночное время организм способен бороться с лишними килограммами.

Избавиться от лишнего жира во сне — предел мечтаний многих девушек. Достаточно уснуть, а на утро уже появится тонкая талия. Увы, таких чудес на свете нет. Однако существуют реальные способы, которые помогут организму сбросить ненавистные килограммы.

Медиками названы действенные методы, которые помогут похудеть во сне.

Ванна с солью. Диетологи советуют вместо ужина принять расслабляющую водную процедуру. В соляной ванной достаточно полежать 20-30 минут, затем — укутаться в одеяло и лечь спать. Такая альтернатива вечернему приему пищи помогает организму расслабиться и улучшить обмен веществ. Это поможет быстрее избавиться от жира на животе.

Кефир перед сном. Если тяжело справиться с желанием посетить холодильник ночью, то кисломолочный продукт поможет предотвратить это. Диетологи советуют выпивать напиток перед сном, когда появится сильная жажда к пище. Кефир успокоит аппетит и поможет вывести лишнюю жидкость из организма.

Контроль ночного режима. Во время сна вырабатывается гормон насыщения лептин. Это вещество контролирует потребность человека в энергии. При достаточном её уровне мозг получает сигнал «сытости». Однако, если человек не получил нормальное количество отдыха, то лептин подает сигнал, который повышает аппетит. Доказано, что каждый час бодрствования после полуночи провоцирует переедание на следующий день.

Поза сна. Медики советуют подобрать удобное положение тела, которое не мешало бы организму отдыхать. Лучше всего засыпать на спине, используя ортопедическую подушку. На боку также можно засыпать. «Возможно, придет ночной серенький волчок и откусит толстенький бочок.», — шутят диетологи.

Медики же говорят, что добиться идеальной фигуры можно только с помощью правильного питания и физической нагрузки. Врачи советуют обратиться в медицинские учреждения, чтобы создать индивидуальный курс похудения.