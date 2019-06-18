Травяной чай поможет быстро и безболезненно сбросить вес

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Употребление такого напитка перед сном пять раз в неделю снижает стресс, нормализует обмен веществ и укрепляет иммунитет. Ученые утверждают, что эффект полезной привычки заметен уже после первой недели.

Британские ученые выяснили, что травяной чай положительно влияет на обменные процессы в организме. Как известно, основная причина набора веса – нарушение метаболизма. А к этому в свою очередь приводят стресс и недосыпание. Справиться со всеми этими проблемами может помочь травяной чай.

Специалисты советуют обзавестись полезной привычкой: употреблять напиток перед сном хотя бы пять раз в неделю. Он отлично успокаивает и помогает заснуть.

Чтобы быстро и безболезненно сбросить вес ученые рекомендуют пить чай с корицей или отвар из ромашки. Качество сна улучшит напиток на основе мяты. В чай не следует добавлять сахар, от этого он потеряет свои полезные свойства.

Определенные сорта трав также укрепляют иммунную систему. Особенно хороши чаи с женьшенем, аралией, элеутерококком, левзеей, цикорием, шиповником, калиной, лещиной, облепихой, одуванчиком и земляникой.

Однако ученые советуют в деле похудения и оздоровления организма не надеяться только на чай. Нужно дополнительно следить за правильностью питания и больше двигаться.