Первого в России робота-врача создали в Перми

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Он может давать рекомендации пациентам, а к концу года сможет проводить сложнейшие анализы.

Компания из Перми которая была основана несколько лет назад производит более 20 роботов месяц. Их «подопечные» трудятся в 34 странах в роли администраторов, консультантов, промоутеров, частично или полностью заменяя обычного сотрудника. Сейчас в Promobot, создали первого в России робота-врача. Пока он может ограничиваться простыми рекомендациями, но к концу года будет представлен робот, который будет самостоятельно проводить сложнейшие анализы и консультации.

Сейчас робот-врач уже умеет опрашивать пациента и давать рекомендации на основе полученной информации. Он может дать рекомендации по поводу снижения веса Для этого ему нужно сообщить рост, вес, возраст и пол.

В компании уверены, что советы и назначения этого врача будут намного точнее, чем «живого». В его работе исключается человеческий фактор в виде негативных эмоций, плохого или хорошего настроения.

Россияне смогут увидеть разработку с 19 по 21 июня 2019 в Москве на ВДНХ. Наука не стоит на месте и, по мнению экспертов, через каких-то 10-15 лет россиян будут лечить роботы с искусственным интеллектом. Уже сейчас в мире существуют роботы-хирурги, фармацевты, зоотерапевты и онкологи. Но медики считают, что роботы не смогут заменить «живого» врача.