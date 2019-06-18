Жир, уходи! Эксперты назвали диету, которая позволит «дохудеть» к лету

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За неделю, придерживаясь такого питания, можно скинуть до 4 кг.

Эксперты составили эффективную диету для людей, которые хотят быстро скинуть лишние килограммы. При этом человеку не придется голодать и ограничивать себя в потреблении пищи. Однако некоторые продукты из рациона исключить придется. Эксперты назвали диету, которая позволит «дохудеть» к лету. В основе этого рациона лежат супы. Самое главное условие, чтобы в таких супах не было картофеля и бобовых культур. Овощные супы, в том числе суп-пюре, наполнит организм питательными компонентами и позволит за короткий срок избавиться не от мышц, а именно от жировых отложений.

Стоит отметить, что больше всего жира сможет сбросить человек, который имеет его высокую концентрацию в организме. Также важно знать, что жир в области живота и боков уходит сложнее, чем с других частей тела. В первую очередь у женщины начнет худеть грудь, руки, плечи, лицо и ноги. Потом жир уходит с живота и области спины. Соблюдая суповую диету, человек снизит общий вес, не жир на некоторых участках тела останется. Чтобы избавить от таких отложений, стоит обратиться к диетологу и согласовать с ним рацион питания.

Также не стоит забывать о физических упражнениях. Но и у них есть свои противопоказания. Перед началом занятий стоит проконсультироваться с тренером и составить собственную программу тренировок. Только когда человек изменит свой обычный рацион питания, он сможет сказать: «Жир, уходи!».