Набил тату? Готовься к смерти: Россиянам назвали смертельные последствия татуировок

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В целях мировой безопасности ВОЗ призвала людей перестать делать татуировки или пирсинг.

Исследование показало, как тысячи людей страдают от инфекционных заболеваний в следствие нанесения татуировок или пирсинга. В свою очередь медики назвали россиянам смертельные последствия нательных украшений. Они провели опрос среди жителей страны под лозунгом: «Набил тату? Готовься к смерти».

Таким образом они постарались привлечь внимание всех тех, кто не вооружён знаниями и мечтает украсить своё тело. По статистике, каждый пятый человек с татуировкой страдает от побочных эффектов в виде ожогов, отёков, инфекционных заболеваний или открытых гнойных ран. Кроме того, за последние 10 лет, число специализированных салонов возросло на 173%, однако, далеко не все из них придерживаются правил. Побочные эффекты были у пятой части тех, у кого были татуировки, делали пирсинг, иглоукалывание или электролиз за последние пять лет.

В ходе исследования были выявлены люди, на 90% подверженные риску смертельного сепсиса или ВИЧ. Эксперты уверены, грязные иглы или зараженная техника являются главной причиной такого явления. Как известно, единицы приходящих в салон россиян требуют лицензию заведения и следят за процессом сборки оборудования.

Поскольку для открытия салона или магазина с оборудованием не нужна квалификация, каждый житель России может открыть подобный бизнес. Так называемые мастера работают на дому, подвергая сотни людей риску. Автор исследования со стороны Великобритании Ширли Крамер старается добиться внедрения лицензии на оказание подобных услуг.

«Растущая популярность татуировок, пирсинга и косметических процедур — это неотъемлемая часть людей, которые хотят выразить себя и свою индивидуальность. Однако, в целях их безопасности, должны быть открыты специальные школы, а медкомиссия сотрудников салона — это одно из главных требований при приёме на работу», — говорит эксперт.