Людей переживут! Эксперты рассказали 5 фактов о полуфабрикатах, которые заставят задуматься

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Хранить заморозку нужно при температуре в -20 градусов, иначе от неё лучше отказаться.

С каждым днём полуфабрикаты набирают всё больше популярности, особенно, если их советуют диетологи. Однако, эксперты в области провели анализ данного продукта, и чтоб люди больше не заблуждались, рассказали 5 фактов о полуфабрикатах, которые заставят задуматься каждого.

В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что если на Земле случиться апокалипсис, то замороженные продукты питания, в число которых входят мясные, рыбные, хлебобулочные и кондитерские изделия, переживут людей.

В первую очередь важно ознакомиться с технологией приготовления таких продуктов. Если говорить о популярных нагеттсах, то в фабричных условиях готовится фарш, который после формируется и не менее 2 раз обволакивается в панировке со специями. С курицей или рыбой немного иначе. В данном случае, изделие обрабатывается паром, а затем подвергается обработке инфракрасных лучей.

Во-вторых, по словам экспертов, прежде чем отправиться на плиту, все изделия подвергаются шоковой заморозке при температуре не ниже -40 градусов по Цельсию. От данного этапа зависит качество продукта в дальнейшем — его питательная ценность и вкусовые свойства.

В-третьих, каждая вторая хозяйка неправильно хранит полуфабрикаты, пренебрегая рекомендациями ВОЗ. Температура хранения изделий в домашних условия должна быть не ниже -20 градусов.

В-четвёртых — ни в коем случае не стоит употреблять просроченные замороженные продукты. Кроме того, после изъятия из морозилки, полуфабрикат необходимо разморозить в микроволновке, а уже после класть на плиту. Только так можно добиться полноценного прогрева по всей плоскости продукта.