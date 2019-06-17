Надоело втягивать пузо? ТОП-3 упражнений для борьбы с брюшным жиром

Вчера, 23:06

Дефицит калорий и правильные тренировки — ключ к похудению, уверены тренеры.

Состояние человеческого тела — это главный признак его здоровья. Так, неправильный образ жизни, питание, и отсутствие тренировок могут обойти тело, но проявиться в области живота. Это чревато не только эстетическими потерями, но и лишней нагрузкой для сердца и кровеносной системы. Если надоело втягивать пузо, следует перейти на здоровую пищу и заняться спортом. Ведущие тренеры назвали ТОП-3 упражнений для борьбы с брюшным жиром.

По словам сертифицированного тренера Аруши Неконам, «идеального» упражнения не существует — любая нагрузка будет полезна для организма. Но опыт спортсменов показывает, что некоторые нагрузки можно направить на борьбу с жиром в области живота. Считается, что ежедневная нагрузка должна равняться 10000 шагов — это могут быть прогулки, кардиотренировки или бег. Регулярные нагрузки полезней походов в спортзал несколько раз в неделю, которые чередуются с работой в офисе и малоподвижным образом жизни.

Отдельно стоит отметить рацион. Желательно употреблять больше фруктов и овощей, сократив потребление животных жиров. Главная цель диеты — создать дефицит калорий, при котором организм будет сжигать жир для получения дополнительной энергии.

Аруша Неконам отметила три самых эффективных упражнения для плоского живота. Так, лежа на полу, сложите руки за голову. Поочередно поднимайте колено к локтю с противоположной стороны — каждым повторением чередуйте сторону. Это упражнение равномерно нагружает мышцы брюшного пресса. Не стоит забывать о планке — для здорового живота делайте планку на локтях. Можно начать с 10-15 секунд, постепенно увеличивая время стойки. Статичная нагрузка ускорит обмен веществ и тонус мышц брюшного пресса. Еще один способ напрячь пресс — подъемы пальцев к пяткам. Лежа на полу, поднимите прямые ноги и руки, максимально сблизив их. Задержитесь в верхнем положении на несколько секунд, повторив цикл.

Диетологи напоминают, что эффект от тренировок можно увеличить, компенсируя занятия с отказом от вредных привычек и перехода на здоровое и умеренное питание.