Польза или вред? Врачи рассказали о влиянии пиявок на организм человека

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Кроме пользы эти природные «медики» несут в себе огромную опасность для людей.

Лечение пиявками или гирудотерапия появилось ещё в древние времена, но по сегодняшний день эти паразитические беспозвоночные помогают медикам справиться с серьёзными заболеваниями. За один «присос» они могут слить от 5 до 15 мл крови. Их необычная способность стимулировать свободный кровоток у больного это результат уникальных свойств слюны. В ней содержаться различные белки и ферменты с сосудорасширяющими свойствами, которые предотвращают образование сгустков крови.

Эти беспозвоночные помогают справиться с позвоночными грыжами, варикозным расширением вен, гипертонической болезнь, заболеваниями почек, нервной системы и женских половых органов.

Недавно врачи рассказали о влиянии пиявок на организм человека. Так всё-таки польза или вред? Польза, безусловно, велика, но также эти беспозвоночные несут в себе огромную опасность для людей. В слюне у пиявок содержаться водные бактерии Aeromonas. Они могут вызывать редчайшую инфекцию кожи и кожных тканей, которая появляется на 3-7 день после укуса. После заражения на теле больного появляются раны от небольших абсцессов до некротического сепсиса. По статистике подобные случаи встречаются редко, частота заражения колеблется от 2,5% до 20%, но всё-таки они есть. Медики не отрицают, что пиявки отличные помощники, однако при лечении ими пациенту необходимо сообщать о возможных рисках.