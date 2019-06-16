Дышите, не дышите: Названа смертельная опасность кондиционеров

Вчера, 23:59

Внутри кондиционера могут размножаться вирусы, которые негативно влияют на человеческий организм.

Лето — самое ожидаемое время года, когда можно отдохнуть и получить огромное количество витаминов. Однако этот период имеет большой минус — жару, от которой не просто скрыться. Кондиционеры — лучший вариант спасения от высокой температуры.

По словам экспертов, устройства не так уж и «безобидны». Специалистами названа смертельная опасность, которую скрывает эта техника. По словам врачей, в некоторых случаях кондиционер способен «заразить» человека и приковать его к больничной койке.

Эксперты говорят, что 30% фильтров содержат пылевого клеща, который размножается внутри устройства. Контакт с этим паразитом провоцирует развитие аллергической реакции и проявления бронхиальной астмы. Специалисты сообщили, если фильтры не будут вовремя заменены, то в кондиционере образуется плесень. Такой воздух негативно скажется на организме.

Медики сообщили, что внутри кондиционеров может появиться бактерия Легионелла, которая вызывает серьезную болезнь дыхательных путей — легионеллез. Уровень смертности от этого недуга составляет 10%.

По словам специалистов, во время работы кондиционера нужно использовать обеззараживатель воздуха, который способен уничтожить имеющиеся микробы.

Медики настоятельно рекомендуют избегать резких перепадов температуры. Если с жары резко зайти в холодное помещение, то это может стать причиной простудного заболевания.

Врачи отмечают, что очень важно следить за тем, чем вы дышите. Главный враг — невидимый, ведь вирусы, микробы и плесень не так просто выявить невооружённым глазом. Эксперты советуют не откладывать замену фильтра в кондиционере «на потом», ведь здоровье важнее.