Сексологи рассказали, зачем нужно расписание интимной жизни и как правильно им пользоваться

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Способ поможет не только «голодным» мужчинам, но и простым домохозяйкам с малышом на руках.

Российские граждане столкнулись с проблемой отсутствия интимной жизни. Причём не только среди одиноких людей, но и среди супружеских пар. Сексологи провели опрос среди жителей Москвы и выяснили, что лишь 12% людей не важен секс. Однако, эти же люди ничего не делают с его отсутствием. Дабы помочь людям, эксперты рассказали, зачем нужно составлять расписание интимной жизни и как правильно им пользоваться.

Такой способ подойдёт для чрезмерно занятых людей, как для бизнесменов, так и для простых рабочих. Кроме того, расписание интимной жизни — это отличный вариант для супружеских пар, которые уже через год после свадьбы погрязают в бытовых проблемах или же заняты воспитанием новорождённого малыша.

Говоря о самом методе, сексологи отметили важность разговора. Они рекомендуют мужчинам не пугаться, а пойти на встречу своей даме. По их словам, хороший ужин может стать дополнением, предварительно расслабив обоих партнёров. Если людям за 30, то не лишним будет завести интимный календарь, в котором партнёры будут отмечать секс, как запланированное событие, например, на субботу.

И самое главное — это соблюдение расписания. В отличие от встречи с друзьями или похода по магазинам, интимная близость важна для здоровья. Секс способствует улучшению иммунной защиты, омоложению организма, долголетию, а также похудению.