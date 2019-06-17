Капуста против диабета: Овощи снижают уровень сахара и сожжет лишний жир – медики

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Капуста обладает жиросжигающими свойствами, которые помогут привести тело в хорошую форму.

Диабет 2 типа является распространенным заболеванием, которое провоцирует скачки сахара в крови. Однако медики отмечают, что недуг можно предотвратить, если человек будет придерживаться определенных правил: правильно питаться и добавить физическую активность. По словам специалистов, существуют овощи, которые обязательно нужно включить в рацион диабетиков.

Одним из таких продуктов является капуста, которая считается кладезем витамина С. Овощи поможет организму в борьбе против диабета: они снижают уровень глюкозы в крови и повысит чувствительность к инсулину.

Эти уникальные свойства били обнаружены специалистами Национального института здравоохранения США. Медики выявили, что витамин С способен улучшить состояние пациентов с диабетом 2 типа.

Учёные также рассказали о еще одном удивительном свойстве капусты: она сожжет лишний жир. Этот овощ — прекрасный низкокалорийный и низкоуглеводный вариант, который идеально подходит для пациентов с ожирением.

Медики сообщили, что избыточный вес непосредственно влияет на повышение сахара в крови, а поэтому капуста сразу «убивает двух зайцев». Противовоспалительные и жиросжигающие свойства помогут нормализовать баланс организма.

Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением. Диабет 2 типа — серьёзная проблема, которая потребует комплексного решения. Перед применением «новых» методов лечения обязательно нужно проконсультироваться со специалистом.