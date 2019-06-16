Диабетикам виагра не поможет: Настойка зверобоя улучшит потенцию при диабете

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Проблемы с потенцией встречаются почти у 50% мужчин, страдающих сахарным диабетом. В некоторых случаях не помогают даже известные лекарственные препараты.

Сахарный диабет сопровождается целым рядом сопутствующих проблем со здоровьем. Это заболевание способно значительно ухудшить сексуальную жизнь мужчин и женщин. У мужчин с повышенным сахаром в крови происходит сбой с тестостероном, что снижает либидо. К тому же у диабетиков кровь хуже наполняет мужской половой орган, что создаёт помехи для нормальной эрекции.

Даже известная виагра полностью не поможет при диабете. Её эффективность оценивается в 70%. Диабетикам нужно не только не надеятся на виагру, но и использовать другие методы лечения, которые накануне назвали медики.

Одним из важных «помощников» при повышенном уровне глюкозы в крови считается растение зверобой обыкновенный (продырявленный).

Зверобой служит практически универсальным лекарственным средством, однако используют его не только для нормализации сахара в крови, но и для улучшения кровообращения. Именно здоровая кровеносная система прямым образом влияет на потенцию. Таким образом, зверобой помогает справится с диабетом, а также нормализовать мужское здоровье.

Настойка зверобоя улучшит потенцию у диабетиков. Для приготовления нужно взять 2 столовые ложки растения и залить их 200 мл горячей воды. Отвар должен настояться в течение часа. Полученное средство процеживают и принимают по 3 столовые ложки 3 раза в день. Результат не заставит себя долго ждать.

Как бы то ни было, однако врачи предупреждают, что, несмотря на «волшебство» народных средств, не стоит пренебрегать посещением больницы в любом случае.