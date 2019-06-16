Секс в менопаузу поможет похудеть – медики

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Как получать удовольствие и при этом терять вес рассказали врачи.

Многие женщины беспокоятся о том, что во время климакса их организм изменится в худшую сторону. Основными страхами являются набор веса, потеря либидо и резкое старение. Врачи спешат успокоить, заверив, что есть способ решить все три проблемы разом.

Большинство придерживается мнения о том, что во время менопаузы существует ряд ограничений по физическим нагрузкам, однако гинекологи заверяют, что в этот период приходит «вторая молодость». Если соблюдать правильный рацион питания и распределять равномерно свои физические нагрузки, то вполне можно будет не только сохранить свою фигуру, но и сделать её лучше.

Врачи причисляют секс к так называемому «спорту» так как во время этого происходит сжигание калорий, пусть и небольшое. В период климакса учёные отмечают повышенную выработку гормона стресса - кортизола. В большинстве случаев люди склонны «заедать» стресс.

Дабы избежать этого и заменить минус на плюс, медики советуют почаще заниматься сексом. Этот процесс стимулирует выработку гормонов счастья – эндорфинов. Плюс ко всему выброс энергии, происходящий во время физического контакта между двумя людьми, помогает ускорить обмен веществ, что не может не сказаться положительно на снижении веса. Так, медики привели аргументы тому, что секс в менопаузу поможет похудеть.

Всем известный гормон эндорфин также способствует замедлению процесса старения, что является ещё одним положительным эффектом от занятий сексом.