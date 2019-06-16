Здоровый сон по 9 часов - Россиянам назвали простой способ понизить давление

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Есть возможность не прибегать к лекарственным препаратам при гипертонии.

Ученые из Аризонского университета назвали простой способ борьбы с повышенным кровеносным давлением. Они провели исследования собрав 300 человек возрастом от сорока до пятидесяти лет. Сутью эксперимента была оценка сна при помощи специального браслета, участники надевали его перед сном. Браслет давал ученым возможность отследить глубину, продолжительность и качество сна.

Результаты исследований оказались вполне ожидаемыми. Здоровый сон по 7-9 часов, помогает понизить давление гипертоникам, и нормализовать его у гипотоников. Еще ученые отметили что лучше ложиться спать не позднее одиннадцати часов вечера, плотно закрывать шторы, выключать все источники света и шума. Такой сон способствует выработке мелатонина в нормальном режиме. Который, в свою очередь, препятствует развитию рака кожи.

Сторонники фен-шуй рекомендуют россиянам свести до минимума комнатные растения в спальном помещении. Их ароматы и энергетика, могут мешать глубокому сну. Зеркальные поверхности возле спального места — тоже не желательны.