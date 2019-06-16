Выпил и похудел. 4 напитка, которые помогут снизить вес

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Естественные жиросжигатели и ускорители обмена веществ помогут быстро похудеть.

Каждый задавался вопросом о том, как можно быстро похудеть. Диетологами были разработаны рецепты 4 напитков, которые помогут снизить вес, ускорив процесс похудения. Они также помогут поддерживать организм в тонусе, ускорят обменные процессы и сожгут некоторое количество недавно накопленного жира.

Сделав эти напитки частью своего рациона, человек сможет похудеть в более короткие сроки, буквально выпил и похудел.

Первый в списке это зеленый коктейль. Его необходимо выпить за полчаса до завтрака для того, чтобы очистить пищеварительную систему. Для его приготовления необходимо измельчить в блендере следующие продукты:

- Половина ломтика ананаса

- 1/4 огурца

- Стебель сельдерея (6 см)

- Средний ломтик баклажана

- Половина редьки

Второй рецепт — это сок из грейпфрута. Этот рецепт довольно прост, но очень эффективно помогает сжигать жиры. Для большего эффекта его следует выпивать утром и перед сном. Для него необходимо смешать:

- Стакан грейпфрутового сока

- Четверть стакана яблочного уксуса (хорошего качества)

- Полстакана мяты или настоя мяты

Третий коктейль покажется немного экзотическим. Его компонентами являются семена чиа и лимон. Семена чиа являются отличным детоксифицирующим и очищающим продуктом. Помимо того, что он является отличным источником природных антиоксидантов, он помогает устранять лишний жир, который попадает в организм. Вкупе с лимоном, этот напиток следует выпивать утром.

Его приготовление не займёт много времени. Необходимо смешать столовую ложку семян чиа и сок половины лимона в стакане воды. Прежде чем пить это, необходимо дать смеси постоять в течение 10 минут.

Имбирный лимонад является четвёртым в списке. Имбирь является одним из продуктов, который в наибольшей степени способствует укреплению иммунной системы, а также ускоряет обмен веществ, так что процессы пищеварения осуществляются быстрее, чем обычно.

Этот ингредиент, добавленный в лимон, очень помогает похудеть, особенно если в дополнение к его потреблению выполняются упражнения для сердечно-сосудистой системы. Не рекомендуется добавлять туда сахар, но если всё же хочется немного подсластить, то лучше добавить мёд. Этот лимонад можно пить в течение дня в любое время. Для его приготовления необходимо:

- Выжать сок трех лимонов

- Натереть имбирь и влить в горячую воду

- Когда настой имбиря остынет, добавить его в воду с лимоном