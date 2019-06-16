Желешечка. Жир на боках является следствием гнева - учёные

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Одним из побочных эффектов гнева является ожирение. Гормоны, вырабатываемые во время гнева, аналогичны при стрессе, страхе или напряжении.

Гнев проявляется не только в эмоциональном состоянии, но и в химических процессах организма. Когда человек злится, адреналин высвобождается. Это активизирует и вызывает беспокойство. Из-за притока крови от внутренних органов к мышцам, человек не чувствует голод, когда злится. Но это имеет только краткосрочный эффект.

После резкого падения уровня адреналина, человек испытывает необходимость восстановить потраченную энергию. В этот момент его и обуревает чувство неконтролируемого голода. Это означает то, что человек начинает сметать всё вокруг в попытке улучшить своё настроение.

Это имеет серьёзный побочный эффект, всё съеденное после напряжённого эмоционального состояния превращается в жир. Таким образов учёные пришли к выводу, что жир на боках является результатом гнева.

Тревога усиливает стресс. Из-за этого повышается уровень гормона кортизола. Помимо того, что это вредно для сердца и артериального давления, оно также имеет огромное влияние на вес. Кортизол превращает сахар в крови в жир и пищеварительные функции выполняются медленнее. И, как результат, это приводит к увеличению веса, что может нанести вред здоровью. Как уже было отмечено участниками форума, человек становится словно «желешечка».

Если человек много ест, но не использует полученную энергию, глюкоза в организме превращается в жир. А вес, набранный за счёт неправильного питания в первую очередь, откладывается именно в брюшной полости. Вследствие этого образуется так называемый «спасательный круг».