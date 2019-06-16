Завтрак против диабета 2 типа: Формула из 3 продуктов поможет в лечении

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Миндаль, йогурт и фрукты – продукты, которые вместе составляют идеальный завтрак для профилактики диабета 2 типа.

Рацион как для профилактики, так и для лечения диабета 2 типа довольно строг. При этом есть необходимые элементы, которые, по словам специалистов, обязательно должны попасть в организм. Медиками была названа формула из 3 продуктов, которые нужно есть на завтрак.

Прежде всего, это йогурт. Отмечается, что он должен быть обезжиренный. Он не позволит образоваться чувству тяжести в желудке, а также способствует более быстрому и лёгкому перевариванию пищи и её усвоению.

Кроме того, это миндаль. Уже не раз доказано врачами, что он способствует значительному снижению риска возникновения диабета. Миндаль содержит полезные мононенасыщенные жиры. Благодаря ему надолго сохраняется чувство сытости, а уровень сахара остаётся на нормальном уровне.

Также обязательно стоит употреблять фрукты. Особенно специалисты выделяют персики, яблоки, апельсины или ягоды. Они способствуют поступлению в организм необходимого количества питательных веществ, несильно влияя на уровень сахара в крови.

Сочетание этих трёх продуктов может помочь не только против возникновения заболевания, но и в самый разгар лечения. Диабет 2 типа – это заболевание, которое предполагает слишком высокое содержание сахара в крови. Поэтому необходимо контролировать его не только медикаментозно, но и при помощи продуктов, которые попадают в организм ежедневно. Важно избегать большого количества злаков. Основными симптомами являются частое мочеиспускание, неутолимая жажда, покалывание в конечностях. Если наблюдается подобное, следует обратиться к врачу.