Низкий уровень тестостерона может привести к бесплодию – врачи

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Специалисты назвали простые методы, способные снизить тенденцию мужского бесплодия.

Тестостерон играет весомую роль в здоровье людей. Исследования показывают, что после 30 лет его уровень начинает постоянно уменьшаться. По мнению Американской ассоциации урологов, нормальным уровнем для мужчин является содержание тестостерона 300 нанограмм на децилитр.

При низком уровне концентрации мужского гормона мужчины подвержены раздражительности, отсутствию полового влечения и низкой потенции. Новые исследования показывают, что низкий уровень тестостерона может привести к бесплодию.

Несмотря на то, что тестостерон отвечает за выработку сперматозоидов, даже низкого его уровня достаточно для нормального уровня «живчиков». Однако, гормон отвечает за нормальное функционирование организма, а его низкий уровень перед запланированным зачатием не желателен. По мнению Харриса М. Наглера, доктора медицинских наук, профессора кафедры урологии в Медицинской школе Икана (Нью-Йорк, США), низкий тестостерон приводит к проблемам с тестикулами, что в свою очередь вызывает бесплодие.

Для лечения низкого уровня тестостерона врачи рекомендуют начать заместительную терапию, но Наглер отмечает, что это приведет к фертильности. Во время заместительной терапии мозг адаптируется к приёму гормона извне и перестает вырабатывать его самостоятельно. Доктор Наглер считает, что такая терапия необходима лишь в запущенных случаях и люди могут справиться с проблемой без приёма инъекций.

Чтобы повысить тестостерон необходимо регулярно совершать физические нагрузки. Врачи отмечают, что тренировка во второй половине дня наиболее эффективна для выработки тестостерона. Чтобы повысить мужской гормон необходимо хорошо высыпаться и уменьшить уровни стресса. Нормальная работа мозга приведет к успокоению всего организма, Тучным людям необходимо сесть на диету и сбалансировать своё питание.

Такие простые советы могут укрепить здоровье, повысить уровень тестостерона и помочь с зачатием детей.