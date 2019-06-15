Сексуальные возможности улучшаются: Названы продукты, повышающие тестостерон

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Мужской гормон можно поддерживать на должном уровне без применения лекарственных препаратов, соблюдая определённую диету.

Тестостерон, несмотря на то, что содержится и в женском организме, является главным помощником в половой жизни мужчины. От него напрямую улучшаются сексуальные возможности. Количество этого гормона в организме с годами теряется, поэтому его необходимо поддерживать. Врачами названы продукты, повышающие тестостерон.

Морепродукты. Сюда входят крабы, устрицы, лобстеры и другие ракообразные. Эти морские обитатели содержат большое количество цинка. Данный элемент выступает «главным героем» в пубертатный период. Когда мальчики становятся юношами. С того момента цинк сопровождает мужчину до конца жизни. От него зависит уровень тестостерона.

Яйца. Здесь речь идёт именно о яичном желтке. Он содержит большое количество витамина D. Если у человека нет проблем с повышенным холестерином, то можно съедать по яйцу в день. Это повысит общий уровень тестостерона.

Тунец. Этого обитателя морей называют «мужской рыбой». Один из лучших источников витамина D. Годится к употреблению в любом виде. Из-за содержания ртути, тунца нельзя есть чаще 3 раз в неделю.

Частое употребление мяса не приветствуется медиками, но если такой момент наступает, то мужчинам лучше остановиться на говядине. Отдельно стоит отметить говяжью печень, богатую витамином D. В любом случае, чрезмерное употребление мяса (более 2 раз в неделю) не принесёт ничего хорошего.

Фасоль. В ней сконцентрировано большое количество цинка и витамина D. Тестостерон после фасоли подскочит гарантировано. Проблема только в том, что она, как и прочие бобовые, долго переваривается. Употреблять только фасоль врачи не советуют. В общем, перечисленные выше продукты в гармонии между собой помогут любому мужчине долгое время оставаться «на коне». Не стоит забывать и о спорте, диете, отдыхе. Эти факторы имеют такое же ключевое влияние для потенции, как и половой гормон.