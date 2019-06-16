«По-большому» без проблем: Учёные назвали натуральные средства от запора

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Если запор и метеоризм не являются причиной серьёзных заболеваний, то восстановить работу кишечника можно без лекарств.

Многие люди страдают от запоров, но предпочитают об этом не говорить. Регулярно ходить в туалет «по-большому» необходимо для нормального функционирования организма. К счастью, от запора существуют натуральные средства, способные избавить человека от проблем. Учёные назвали продукты, способные облегчить прохождение кала в кишечнике.

Апельсины и лимонный сок. Нужно взять 1 чайную ложку сока и смешать со стаканом тёплой воды. В полученный напиток добавить немножко соли. Данное средство улучшает проходимость кишечника, если пить его натощак. Что касается апельсинов, то эти цитрусовые богаты клетчаткой. Употребление их утром и вечером очистит кишечник. Белые прожилки с фрукта желательно не удалять.

Изюм и инжир. Можно замочить изюм в воде, а на следующее утро съесть горсть натощак. Этот продукт считается лучшим природным слабительным, помогающим даже при запорах, связанных с беременностью. Инжир тоже поможет сходить в туалет без проблем. Нужно взять несколько ягод и отварить их в молоке. Полученный напиток пьют тёплым.

Семена льна. Эти зёрна продаются в аптеках, а также вместе с другими приправами. Их можно залить кипятком и подождать, пока образуется слизь. Можно есть семена льна просто ложкой, без предварительной подготовки. Они очищают кишечник и улучшают перистальтику. Стоит иметь в виду, что льняное семя является мочегонным средством, поэтому не рекомендуется людям, у которых есть камни в мочевом канале.

Врачи предупреждают, что запоры могут говорить о различных проблемах в пищеварительной системе, а также о нехватке жизненно-важных элементов. Недавно было доказано, что недостача витамина В12, отвечающего за множество важных функций в организме, становится причиной запора и метеоризма. Если запор продолжается длительное время, а народные средства не помогают — необходимо обратиться к врачу.