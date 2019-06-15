В туалете «дымишь» - без витаминов сидишь: Назван новый признак дефицита В12

Сегодня, 16:12

Сопровождают газы диарея или запоры. Недостаток витамина парализует мышечную ткань кишечника. В рацион включить рыбу, яйца, сыр.

Сегодня о пользе витамина говорит каждый врач, да и так люди знают, что он необходим в рационе. О симптомах говорят реже, но на этот раз был назван новый признак дефицита В12. Оказалось, что по «поведению» организма в туалете можно определить, действительно ли ему не хватает важного элемента.

Недостаток витамина в первую очередь сказывается на пищеварительном тракте, и если сидишь без витаминов, то нет ничего удивительного, что в туалете «дымишь». Об этом рассказали исследователи из Национального института сердца, легких и крови. Помимо газов, стоит отметить запоры и диарею, которые также свидетельствуют о дефиците В12.

При недостатке организму витамина мышечную ткань в слизистой оболочке пищеварительного тракта парализует, кишечник начинает работать в несколько раз хуже. Для того, чтобы этого не произошло, в рацион следует в обязательном порядке включить яйца, молоко, сыр, рыбу, говяжью печень и красное мясо.

Также исследователи отмечают, что в основном в группу риска попадают люди пожилого возраста, беременные женщины и вегетарианцы. Помимо вышеперечисленных симптомов, стоит отметить чрезмерную бледность, яркость и гладкость языка, а также нарушение зрения и повышение температуры. В особо тяжёлых случаях наблюдается рак ротовой полости.

Если не реагировать никак на симптомы, это может привести к ужасающим последствиям. Помимо того, что дефицит витамина В12 является причиной анемии, можно столкнуться с нервными и психическими расстройствами. Люди начинают паниковать на пустом месте, переживают и, как следствие, эмоционально выгорают.