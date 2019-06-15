«Муж да жена – одна сатана»: Назван ТОП действенных афродизиаков для неё и него

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Зачем тратить деньги на Виагру, если универсальный рецепт из пяти натуральных компонентов станет решением всех проблем в постели.

Природа предоставила множество натуральных афродизиаков в форме трав, фруктов, овощей для повышения потенции мужчин, и укрепления либидо женщин. Эти специи, травы и добавки использовались в течение сотен лет, и уже прошли апробацию временем. Фактически, эти естественные афродизиаки популярны даже сегодня; несмотря на многие модные искусственные средства, доступные в эти дни.

«Итак, если вы хотите естественным образом повысить свое либидо, перейдите по нижеуказанным пунктам, чтобы найти лучшие натуральные продукты-афродизиаки, которые повышают сексуальные желания у обоих полов. Вспомним русскую поговорку: „Муж да жена — одна сатана“, это именно тот случай», — говорит эксперт.

Назван ТОП действенных афродизиаков для неё и него. Несмотря на сильный аромат, чеснок является очень мощным афродизиаком. Это не только создаёт сексуальное желание, но также помогает бороться с бактериями и вирусами, способствует циркуляции крови и очень полезен для здоровья. Поэтому зубок чеснока в любом блюде станет не только острой приправой, но и активатором сексуального желания. Острая пища также может поднять уровень либидо. Употребление перца облегчает процесс потоотделения от ладоней или лба и улучшает кровообращение, которое считается ключевым фактором сексуальной стимуляции. Ароматические ингредиенты в шоколаде воздействуют непосредственно на вкусовые рецепторы языка, вызывая выработку эндорфинов, веществ, которые заставляют организм чувствовать себя хорошо. Шоколад также содержит триптофан, аминокислоту, которая связана с ощущением расслабления и удовлетворения. Более того, он считается полезным для сердца и стимулирует энергетический уровень, а когда тело расслаблено, то сексуальных желаний, как правило, больше. Устрицы — это самая популярная еда-афродизиак.

Высокая питательная ценность, присутствующая в устрице, улучшает настроение, способствует выработке андрогенов и улучшает кровообращение. Этот вид морепродуктов содержит высокий уровень цинка, который стимулирует выработку тестостерона, который является ключевым гормоном для сексуального желания и производительности. Факт, что алкоголь уменьшает запреты, является правдой, но большинство алкогольных напитков истощает энергетический уровень человека.

«Сначала они могут дать вам импульс, но вскоре они оставят вас с очень небольшим количеством энергии и уменьшат кровоток, который жизненно важен для сексуальной стимуляции. Однако шампанское является исключением. Из-за присутствия углекислого газа вы будете заряжены энергией, даже если напиток поднимает настроение. Кроме того, это также помогает увеличить продолжительность прелюдии, а также время полового акта», — утверждает сексолог.

Независимо от того, насколько люди счастливы в своей интимной жизни, каждый хочет получать больше удовольствия от секса. И теперь, когда есть данные о различных природных афродизиаках, можно использовать их, чтобы улучшить свою сексуальную жизнь.