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К радиоактивным смартфонам относятся Xiaomi и iPhone. Пользоваться гаджетом нужно до 3 часов в день.

Смартфоны стали незаменимыми «друзьями» современного человека. Отложить гаджет на полчаса теперь кажется невозможным — нужно быть на связи, отвечать на сообщения, звонки, решать вопросы. Но это приводит к ужасающим последствиям — излучение накапливается и появляются слепота, рак, аутизм.

Стоит отметить, что технологические компании оснащают устройства крутыми функциями, но при этом никто не задумывается, насколько гаджеты опасны. Исследования показали, что многие смартфоны радиоактивны. К ним стоит отнести устройства компаний Xiaomi, OnePlus, Nokia, Sonу, ZTE и Blackberrу и даже Apple.

Доля излучения не должна превышать 0,6 Вт — тогда смартфон будет в определённой степени безопасным. Правда, сегодня подобрать такое устройство нельзя, единственная возможность обезопасить себя — сократить количество часов «в обнимку» со смартфонами, которые вызывают самоуничтожение человечества.

Исследователи из Университета Нью-Мексико отметили: экраны отражают лучи Солнца, и интенсивность воздействия ультрафиолета на кожу увеличивается до 36%. Учёные советуют находиться в тени с 11 до 12 часов дня, когда солнечные лучи наиболее агрессивны.

Также следуют пользоваться качественными солнцезащитными очками и использовать крема — убрать воздействие они не могут, но ослабить вполне. Также стоит не забывать про слепоту — отслоение сетчатки ведёт к лишению зрения. Скорость развития недуга велика, а лечится только хирургическим путём. Более того, если вовремя не спохватиться, можно на оставшуюся жизнь остаться слепым. Раньше заболевание проявлялось только с возрастом, а теперь часто встречается у молодёжи.

Что касается аутизма, то активные пользователи смартфонов изолируют себя от окружающего мира. Исследования показывают: после длительной погружённости в гаджеты люди теряют навыки общения, им становится сложно взаимодействовать с окружающими людьми, проявляется агрессия.

ВОЗ даёт рекомендации, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы. Детям нельзя сидеть в смартфонах больше 1 часа, а взрослым — 3. Более того, нужно периодически прерываться и делать зарядку для глаз. Родителям следует не забывать о том, что они подают пример — советы меньше проводить время в гаджетах работают хуже, чем личный пример.