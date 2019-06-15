Диетологи раскрыли секрет, какие экзотические фрукты вызывают отравление у россиян

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Экзотические фрукты нужно уметь правильно выбирать и тщательно обрабатывать перед употреблением. Их стоит использовать только с целью разнообразия, и не злоупотреблять ими.

Российский диетолог Ксения Селезнева считает, что экзотические фрукты есть полезно, но соблюдая меры предосторожности. Реакция человеческого организма на импортные фрукты может быть самой неожиданной, от аллергии до сильного отравления. Поскольку среднестатистический россиянин не употребляет подобные фрукты регулярно, в его организме отсутствую ферменты для их переработки. Не удивительно что эти фрукты вызывают отравление у россиян. Известны факты отравления различными экзотическими фруктами: аки (блигия вкусная), помело, карамбола, ананас, киви и многие другие. Даже довольно популярные в России плоды авокадо тоже стоит употреблять с умом. После разрезания нужно сразу извлекать косточку, от соприкосновения с воздухом она начинает выделять токсичные вещества.

Фрукты следует тщательно обрабатывать.

Известен случай массового отравления детей плодами личи в Индии. Плоды были обработаны инсектицидами, для защиты от вредных насекомых. Это и привело к отравлению. Специалисты раскрыли секрет, какие действия нужно совершить для того, чтобы избежать этого. Рекомендуется перед употреблением замачивать фрукты на некоторое время в растворе соды. Импортные фрукты могут содержать множество полезных элементов для нашего организма. Но их стоит употреблять только для разнообразия вкуса, не для полной замены рациона. Потреблять их нужно понемногу, не более пары плодов в день, и постепенно увеличивать порции, чтоб не шокировать организм.