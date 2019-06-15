Не тромбитесь тут! Сульфат магния обезопасит от инсульта

Сегодня, 10:11

Ванна с сульфатом магния и масло из цветов бессмертника помогут избежать образования тромбов.

Проводя целые дни за компьютерами и телевизорами, максимально избегая любую физическую активность, каждый человек становится более подвержен образованию тромбов. Густая кровь очень опасна для организма и значительно увеличивает риск инсульта.

Чаще всего сгустки крови возникают в лёгких или сердце, вызывая серьёзные проблемы со здоровьем. Одними из осложнений являются варикоз и тромбоз. Медики советуют регулярно правильно питаться для того, чтобы избежать этого заболевания. Однако, одним правильным питанием невозможно решить эту проблему. Ежедневно необходимо принимать ряд необходимых мер, которые снизят вероятность того, что сгустки крови разрушат человеческую жизнь.

Люди, как правило, редко принимают ванну, однако врачи настоятельно рекомендуют делать это чаще и с определенными добавками. Известно, что сульфат магния стимулирует здоровое кровообращение в организме. Поэтому в следующий раз, когда появится возможность отдохнуть, необходимо принять ванну с сульфатом магния вместо пены для ванн.

Данный элемент необходим организму для разжижения крови. Помимо этого, этот элемент нормализует работу сердечно-сосудистой системы в целом. Сульфат магния, при правильном применении, обезопасит от инсульта.

В качестве дополнительно профилактики врачи также рекомендуют применять масло из цветов бессмертника. Бессмертник — это желтый цветок, который естественно разжижает кровь. Это также противовоспалительный компонент, который делает его идеальным для профилактики тромбоза. Необходимо просто нанести несколько капель масла на участки, где плохая циркуляция крови. И, как пошутил один из участников интернет-форума: «Выздоравливайте и не тромбитесь тут».