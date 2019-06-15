Водное голодание может быть полезным – эндокринолог

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При соблюдении всех правил диета помогает «перезапустить» организм.

Диеты популярны круглый год, но в летний период интерес к ним растет с невероятной силой. Жажда кардинальных и быстрых изменений приводит людей к необдуманным, и порой даже рискованным процедурам. К одной из таких диет относится водное (интервальное) голодание.

По мнению врача-эндокринолога Тамары Гелашвили, водное голодание может быть полезным если к нему прибегать после консультации и одобрения врача.

Во время такой диеты неделя делится на 2 части. В первой части недели можно питаться в обычном распорядке, но во второй употреблять можно только воду. Вариаций проведения такой диеты много.

Эндокринолог считает, что наибольшая польза от водной голодовки — это потеря лишнего веса. Во время отсутствия приёма пищи, организм начинает питаться своими собственными жировыми клетками. Улучшенная выработка инсулина и избавление от некачественного накопленного белка, приводит к замедлению старости и повышению умственных способностей.

Наиболее радикальным является отказ от еды и воды в течении нескольких дней. Стресс получаемый организмом помогает ему «перезапуститься» и омолодиться.

По мнению учёных из Национальной службы здравоохранения Великобритании, такая диета должна проходит при строгом контроле и только с разрешения врачей. Прибегать к ней нельзя беременным, людям с проблемным здоровьем и работающим на силовых работах.