Тату убивает! 20% обладателей татуировок оказались серьёзно больны

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Ожоги, отёки и сепсис встречаются наиболее часто. Большему риску подвергаются люди со слабым здоровьем.

В последние годы молодёжь сильно увлеклась татуировками, каждый мечтает наколоть впечатляющий, качественно сделанный рисунок. Учёные провели исследование и пришли к ошеломительным выводам — тату убивает. С проблемами со здоровьем сталкивается каждый пятый обладатель нательного рисунка или пирсинга.

Для того, чтобы подтвердить предположения, учёные провели исследование, в котором участвовали 2 тысячи человек. Результаты показали, что самочувствие ухудшается в течение пяти лет, а 20% обладателей татуировок оказались серьёзно больны. Среди заболеваний: травмы, ожоги, отёки, а также сепсис, который приводит к летальному исходу.

Стоит не забывать и о том, что не все изначально обладают безукоризненным здоровьем. Но действие татуировки усиливает нежелательный эффект. В связи с этим необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью. Также учёные делают акцент на том, что надо ввести лицензирование оказания таких услуг, поскольку мастера должны нести ответственность за проделанную работу.

Следует напомнить, что у татуировок есть также своя история. Появление нательных рисунков связано со шрамами: в древности считалось, если у человека много рубцов, значит, хороший воин. Теперь люди татуируют себя, чтобы их уважали сверстники.