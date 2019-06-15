«Дело в шляпе». Бананы лечат слабую потенцию

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Для насыщения полезными микроэлементами и витаминами для мужчин, достаточно съедать один банан в день.

Вопросы мужского здоровья беспокоят не только самих мужчин, но и ученых. Только у вторых, по большей степени, данный интерес вызван исключительно научными изысканиями. Ученые из Сингапурского университета, проведя исследования, рассказали, как именно бананы лечат слабую потенцию.

Положительное влияние на половую систему бананов ученые объясняют высоким содержанием магния. Бананы рекомендуется употреблять в пищу мужчинам с пониженным выделением семенной жидкости. Регулярное употребление плодов банана позволяет увеличить объем и качество эякулята, предотвратить бесплодие и усилить эректильные и фертильные способности организма.

Поскольку данный продукт растительного происхождения содержит большое количество углеводов, он заряжает организм большим количеством энергии, делая мужчину выносливее и сильнее. Ученые также заявляют, что употребление банана позволяет увеличить длительность полового акта и стимулирует получение большего удовольствия от него.

Плоды банана также содержат рекордное количество калия. Данный элемент укрепляет нервную систему, делает мужчину менее раздражительным и нервозным. Помимо этого, нормализуется стрессовый фон и повышается уверенность в собственных силах.

По мнению ученых, бананы усиливают работу сердечно-сосудистой системы, тем самым улучшая кровообращение. Большим приток крови ко всем частям тела взаимосвязано влияет на его общее состояние. Усиленное поступление крови к мозгу улучшает его работу и помогает повысить настроение, а повышенное настроение напрямую влияет на потенцию. Помимо этого, приток крови непосредственно к половым органам также улучшает их работу.

«Проведя исследование, мы точно можем заявить о положительном влиянии бананов на половую активность мужчин. Но стоит понимать, что употребление любого продукта должно быть в меру. Достаточно употреблять хотя бы один банан в день и дело в шляпе», - заявил работник университета.