Приседания поднимут «вялого»: Урологи назвали упражнения, которые повышают потенцию

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Тренировка разгоняет кровь по всему организму, что помогает восстановить мужскую силу.

Снижение потенции является серьезным испытанием для всех мужчин. Заболевание может возникнуть в любом возрасте. Чтобы предотвратить эректильную дисфункцию нужно постоянно заботиться о своем здоровье и поддерживать хорошую физическую форму. Урологи назвали упражнения, которые повышают потенцию.

Ключевое упражнения такой системы заключается в следующем: мужчине нужно в одном темпе осуществить короткие напряжения лобково-копчиковой мышцы, которая контролирует струю жидкости во время мочеиспускания. Регулярное применение этой техники поможет нормализовать процесс эрекции.

Приседания также выполняют важную роль для повышения потенции: они разгонят кровь по всему организму. К комплексу стоит добавить подъём колен до уровня груди и «прокачка» пресса. Как дополнение можно чередовать упражнения для ягодиц, бег трусцой и растяжка на все мышцы тела. Регулярные тренировки поднимут «вялого» и восстановят мужскую силу. Урологи советуют увеличивать нагрузку постепенно, чтобы не навредить организму.

Стоит отметить, что данная техника отлично подходит и для повышения женского либидо. Создателем данного физического комплекса считают американского доктора Арнольда Кегеля. Специалист расшифровал медицинские знания даосов и дополнил их своим опытом. Первоначально эти упражнения помогали женщинам привести в тонус мышцы таза и интимной зоны. После ряда исследований эксперт пришел к выводу, что этот метод помогает и мужчинам повысить потенцию.