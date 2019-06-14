Суставы вернут подвижность: Новый вид лечения победит артрит

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Стимуляция блуждающего нерва поможет вылечить ревматоидный артрит.

Председатель Комитета по научной программе EULAR Томас Дёрнер рассказал, что им удалось создать новый вид лечения, который победит ревматоидный артрит. Электростимуляция блуждающего нерва уменьшает симптомы заболевания. По словам доктора Дёрнера, такой подход поможет вылечить и другие хронические недуги.

Блуждающий нерв перемещается из мозга в шею, грудную клетку и живот. Эта фибра является самой сложной из 12 пар черепных нервов.

Специалистам в области неврологии и иммунологии удалось создать карту основных точек мозга, которые регулируют воспалительные процессы. По словам учёных, сигналы недуга передаются по блуждающему нерву, с помощью которого можно контролировать эти реакции.

В эксперименте участвовали 14 пациентов с ревматоидным артритом, которым ранее не сумели помочь известные методы терапии. Испытуемых разделили на три группы. Первым назначили плацебо, вторым — электростимуляцию один раз в день, третьим — электростимуляцию четыре раза в день. Исследование продолжалось 14 недель.

Специалисты отметили, что те пациенты, которые получали стимуляцию один раз день, имели наилучшие показатели. Исследование показало, что устройство для электрического воздействия MicroRegulator не имеет негативного влияния для пациентов. Такой метод уменьшает симптомы артрита.

Специалисты сообщили, что суставы вернут подвижность с помощью электрической стимуляции нерва. Учёные продолжают работу над улучшением данного метода лечения.