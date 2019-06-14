Лето с улыбкой? Эксперты рассказали, как можно выработать «гормон счастья»

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Посиделки у костра, бег на свежем воздухе с питомцами и заплывы сделают жизнь красочней.

Каждый с нетерпением ожидает прихода тёплых деньков, представляя, чем сможет заняться. Но зачастую ожидание и реальность оказываются далеки друг от друга, а в самый ответственный момент у людей пропадает желание что-либо делать из-за жары и привычки постоянно откладывать на потом. Но апатия не вечна, и эксперты рассказали, как можно выработать «гормон счастья».

Выполняя эти несложные действия, которые приносят только удовольствие, человек почувствует прилив жизненных сил и желание совершить задуманное. Среди важных условий стоит отметить плавание, посиделки у костра и бег на свежем воздухе. Настроение после таких процедур резко меняется в лучшую сторону.

Как отмечают эксперты, костёр благотворно влияет на психику человека, препятствуя возникновению депрессии. Это связано с памятью предков — огонь нёс защиту от хищников и насекомых. Исследователи из Университета Алабамы доказали: у людей на генетическом уровне осталось доверие к огню. Чувство тревоги исчезает каждый раз, когда человек смотрит на пламя.

Что касается плавания, то оно не менее полезно. При погружении в холодную воду вырабатывается «гормон счастья», с чем и связана любовь человека к купанию. Но плавать лучше не в бассейне, а в озере или реке, тогда эффект будет больше. Также в воде происходит снижение стресса из-за массажа тела.

Кроме того, ранее учёные доказали, что плавание благоприятно сказывается на характере человека. Он должен спокойно держаться в воде, не нервничать, в связи с чем развиваются такие качества как самообладание, дисциплинированность, терпимость.

Наконец нельзя не сказать про бег на свежем воздухе, при занятиях в спортзале такого ошеломляющего эффекта не будет. Данное исследование было проведено учёными из Университета Эссекса — показало, что активный отдых улучшает работу мозга и поднимает настроение.

Ранее было доказано, что занятия спортом становятся более продуктивными, если пробежки совершать с домашним питомцем — нельзя пропустить занятия. Более того, человек получает ещё больше эмоций от животных и целое лето проводит с улыбкой.