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Ягода нормализует кровяное давление и снижает уровень сахара в крови.

Лето в России — это пора доступных ягод и фруктов, которые позволят наполнить организм витаминами и полезными веществами. В частности, на полках магазинов появилась свежая клубника. Специалисты напомнили, что ягода — это не только вкусный, но и полезный продукт. Учёные назвали ТОП-5 полезных качеств клубники, доказанных исследованиями.

Человеческая кожа является барьером организма от загрязненного воздуха и солнечных лучей. Это вызывает ее преждевременное старение, образование морщин и пигментации. Недавнее исследование показало, что антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, способны снизить ущерб от факторов среды. Кроме того, витамин C, составляющий 18% от массы ягоды, очищает кожу.

Помимо красоты, клубника может повлиять и на здоровье сердца. Так, в ягоде содержится большое количество мощного антиоксиданта — антоциана. Учёные выяснили, что он благотворно влияет на сердце и мозг, ингибируя «плохой» холестерин. Это снижает риск образования тромбов. Также клубника укрепляет клетки капилляров.

Преимущества клубники не только в присутствии определённых веществ, но и в их отсутствии. Например, ягода лишена натрия, который приводит к повышенному кровяному давлению. Вместе с тем, калий и магний расширяют сосуды, улучшая ток крови. При этом состав клубники косвенно снижает ожирение. Небольшого количества ягод достаточно для ощущения сытости, так как клубника ускоряет обмен веществ. Это лакомство содержит производные эллаговой кислоты, которые снижают уровень сахара в крови, что поможет диабетикам.

Диетологи напоминают, что клубнику лучше употреблять между приемами пищи или вместе с низкокалорийной едой. Не стоит есть одну лишь клубнику на завтрак — исследования доказали, что такое начало дня может привести к недостатку энергии.