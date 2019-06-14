Левша – приговор? Ученые выявили факторы, определяющие гомосексуализм

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Обычно, представители сильного пола с «главной» левой рукой, рождаются в семьях, где много старших братьев.

Ученые из Канады провели исследование и выявили некоторые факторы, определяющие гомосексуализм. Статистика показала, что из 800 мужчин с гомосексуальными или бисексуальными предпочтениями, подавляющее большинство имеют минимум двух старших братьев и почти каждый – левша.

По заключению исследователей, гомосексуализм младших сыновей напрямую связан с внутриутробным развитием плода. Организм женщины, которая уже имеет несколько детей мужского пола, при каждой последующей беременности будет вырабатывать антитела, провоцирующие изменения в плоде.

Ученые особо отметили, что левша – это не приговор, но безусловная закономерность, природу котрой еще предстоит изучить. Но уже сейчас можно говорить о том, что многое зависит от модели поведения внутри семьи. Так, например, риск развития гомосексуальных наклонностей повышается у детей, которые живут в семьях, где есть люди с нетрадиционной ориентацией.

Ребенок копирует поведение старших и более всего его привлекают нестандартные проявления личности, отличные от того, что он видит в обществе. Очевидно, подобные примеры будут «заразительными» и несформированная личность малыша может наследовать чуждые ему убеждения.