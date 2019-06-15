Ученые: Витамин D укрепляет женское здоровье после менопаузы

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Нормализация давления, уровня сахара и снижение риска ожирения — преимущества микроэлемента.

Недавнее исследование показало, что женский гормон эстроген и витамин D выполняют общую роль в здоровье костей. Ученые из Китая доказали, что витамин D также укрепляет женское здоровье после менопаузы. В частности, микроэлемент может предотвратить метаболический синдром.

Нарушение обмена ряда веществ называют метаболическим синдромом. Это комплекс факторов, таких как лишний вес, гипертония и повышенный уровень сахара в крови. Запущенные формы синдрома приводят к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследователи из Южного Китая обнаружили связь между уровнем витаминов, эстрогена и риском развития метаболического синдрома.

Для эксперимента были собраны данные о 616 китайских женщинах в возрасте от 49 до 86 лет. Никто из добровольцев до исследования не принимал витамин D или эстроген в качестве добавок, оставляя уровень веществ на естественном уровне.

У женщин измерили уровень полового гормона эстрадиола и витамина D. Так, у пациенток с высоким уровнем витамина женские гормоны вырабатывались активней, а их уровень был выше. В то же время, женщины с недостатком витамина D сталкивались с дефицитом гормонов.

Сравнение данных с симптомами метаболического синдрома доказало связь болезни с уровнем витаминов и гормонов. Так, у добровольцев с низким уровнем гормонов чаще проявлялись характерные симптомы: повышенное давление, лишний вес, и высокое содержание глюкозы в крови. Авторы исследования подчеркивают, что для женского здоровья необходимо содержание витамина D на уровне 30 нанограмм на миллилитр. Для этого следует употреблять продукты, богатые микроэлементом — яйца, говяжью печень, рыбу.