Эксперты рассказали, что бесповоротно губит мужское здоровье

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Курение, раннее отцовство и невнимательность к симптомам негативно сказываются на потенции. Многие страдают раком простаты.

Каждый хочет быть здоровым на протяжении долгих лет. Но есть повседневные вещи, о которых мало кто задумывается. О том, что бесповоротно губит мужское здоровье, рассказали эксперты. К ним стоит отнести курение, раннее отцовство и игнорирование симптомов опасных заболеваний.

Если говорить про раннее отцовство, то мужчины часто сталкиваются с осуждением друзей и коллег, у которых всё ещё развязаны руки — 4 из 10 отцов испытывают стыд по этому поводу. Это проявляется наиболее явно, если молодые родители вынуждены брать отпуск по уходу за ребёнком.

Отследить психологические процессы достаточно сложно, но исследование показало, чего в большей степени стыдятся отцы: 24% не могли обеспечить свою семью, 49% не могут справиться с новорождённым ребёнком, 40% боятся ошибки и быть осуждёнными семьёй.

Что касается курения, то оно является одной из причин низкой потенции — 21% мужчин сталкиваются с невозможностью заниматься сексом. Отказ от табака в результате приведёт к увеличению энергии, а также укреплению иммунитета и увеличению продолжительности жизни.

Интимные отношения являются залогом долголетия, поэтому стоит уделить особое внимание факторам, которые негативно сказываются на потенции. К ним, помимо курения, стоит отнести пассивный образ жизни и эмоциональную подавленность.

Наконец важным фактором является нежелание посещать врачей — среди мужчин на протяжении последних 5 лет этот показатель равен 52%. Часто представители мужского пола игнорируют опасные симптомы, ссылаясь на то, что «само пройдёт». Исследования показывают: мужчины умирают от излечимых форм рака простаты.

Отказ от вредных привычек, спокойное отношение чужой критике и периодическое посещение медицинского кабинета обеспечат долгую и счастливую жизнь. Нужно только немного внимательнее относиться к своему здоровью.